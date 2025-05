Effect brandpuntafstand bij portretten

Je hoort wel eens dat een langer brandpunt heel geschikt is voor portretfotografie. Het zorgt voor een goed perspectief in de verhoudingen van het gezicht. Maar het heeft ook bijzonder veel invloed op de manier hoe de achtergrond in beeld komt.



Je gaat geen groothoek gebruiken voor portretten. Hoewel je bijzondere effecten kan bereiken, en spannende composities, is het voor een echt portret not-done. Het meest opvallende is de neus, die veel te groot ten opzichte van de rest van het gezicht wordt.



Vanaf 50mm brandpunt heb je daar nauwelijks last van. Tenzij je te dichtbij gaat, natuurlijk, wat ik in dit voorbeeld wel gedaan heb. Maar voor een normaal portret is alles vanaf 50mm perfect. Voor wie een kleiner formaat sensor gebruikt, reken het even om zodat je dezelfde beeldhoek hebt.