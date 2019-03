Review: Photoshop voor Lightroom-gebruikers door Scott Kelby

Via uitgeverij Van Duuren Media ontvingen we een exemplaar van het boek van Scott Kelby, Photoshop voor Lightroom-gebruikers. Ik heb zelf in het verleden al meerdere boeken van Scott Kelby aangeschaft waar ik veel aan gehad heb. Mijn verwachtingen waren nu dus ook hooggespannen.



Hij is niet voor niets één van de best-verkopende auteurs ter wereld van boeken over digitale fotografie. Zijn uitleg is altijd helder en praktisch en je komt altijd tot het gewenste eindresultaat.



Iedereen die Lightroom gebruikt voor fotobeheer, -bewerking en -workflow weet dat het geweldige software is. Maar in het leven van elke Lightroom-gebruiker komt er een moment dat hij/zij iets wil doen... en dat lukt gewoon niet in Lightroom.



Hoewel Lightroom het overgrote deel van de behoeften van een fotograaf dekt (ongeveer 80% van een professionele fotoworkflow), kan het gewoon niet alles wat een fotograaf wil om de laatste hand aan een goede foto te leggen.