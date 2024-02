Welke Fotobijbel is geschikt voor jou?

Maar welke Fotobijbel past nu het beste bij jou?

Want met 8 verschillende Fotobijbels kan de keuze lastig zijn.



De Portretbijbel

Onze eerste (en meest verkochte) Fotobijbel is de Portretbijbel. Hierin vind je 101 praktische tips om perfecte portretfoto's te maken.





Ik denk dat het nog steeds het beste boek is wat er te krijgen is als je graag mensen fotografeert. Het zou mogelijk wel kunnen dat ik als auteur een beetje bevooroordeeld ben.Het boek sluit perfect aan op meerdere cursussen op Photofacts Academy. De cursus 'Portretfotografie Tips' is zelfs specifiek gemaakt als videoversie van een aantal van de tips uit het boek.Daarnaast zijn bijvoorbeeld ook Portretfotografie in de Praktijk, Verhalende Portretfotografie en Spontane Portretten zonder Poseren erg de moeite om te kijken.En natuurlijk gaat het niet alleen om het maken van de foto, maar ook over het bewerken. We hebben tientallen cursussen over het bewerken van foto's in zowel Lightroom (Classic), Photoshop, Affinity Photo als Luminar. Voor portretfotografen is dan bijvoorbeeld weer specifiek de cursus Portretfoto's Bewerken in Lightroom Classic nuttig.Trek jij er liever op uit om prachtige landschappen te fotograferen? Dan is de Landschapsbijbel het boek voor jou. Nando laat je zien hoe je landschappen op zijn mooist vastlegt. Of je nu in Nederland blijft of de wereld overtrekt.Bijpassende cursussen zijn bijvoorbeeld de Masterclass Landschapsfotografie, de Basiscursus Landschapsfotografie, Fotograferen met Lange Sluitertijden en zeker ook Compositie in Landschapsfotografie.Ook interessant is het verhaal van landschapsfotograaf Lars van de Goor. Hij verkocht zijn huis om samen met zijn vrouw in de camper Europa door te reizen en foto's te maken. Je bekijkt de documentaire over zijn reis ook op Photofacts Academy.Zoals je zou verwachten van de naam gaat de Flitsbijbel uiteraard over het werken met flitslicht in je foto's. Een geflitste foto is wat mij betreft geslaagd als je niet kunt zien aan de foto dat er flitslicht gebruikt wordt.De Flitsbijbel is een perfecte aanvulling op de Portretbijbel. Het gaat namelijk hoofdzakelijk over het gebruik van flits in combinatie met portretfotografie.De cursus Starten met Flitsen op Photofacts Academy sluit perfect aan op de Flitsbijbel. Daarnaast zijn er flink wat andere cursussen die je ook leren omgaan met flitslicht. Denk aan de cursus Belichten als de Oude Meesters van Frank Doorhof, de Masterclass Studiofootgrafie van Pascal Vandecasteele of de Basiscursus Studiofotografie van Frederik Herregods.In de Zwart-witbijbel ontdek je hoe je adembenemende zwart-witfoto's maakt. Je krijgt uiteraard tips over hoe je de foto zelf het beste kunt maken, maar natuurlijk ook over de optimale zwart-witbewerking.Eigenlijk is elke foto die je maakt ook op te zetten in zwart-wit. In het boek ontdek je welke foto's je wel en welke je juist niet zou moeten omzetten. Verschillende onderwerpen komen specifiek aan bod, zoals portretfotografie, landschapsfotografie, straatfotografie en architectuurfotografie.De cursus Zwart-witfotografie, die ook binnen je lidmaatschap op Photofacts Academy te bekijken is, is bovendien een perfecte aanvulling op het boek. Bekijk daarnaast ook onze cursussen over de Geschiedenis van de Fotografie om te ontdekken hoe zwart-witfotografie over de jaren gegroeid is.Sta jij op zaterdagochtend vaak met je camera langs de lijn? Dan is de Sportfotobijbel de Fotobijbel voor jou. Sportfotograaf Nico Delmeire vertelt je hoe je thuiskomt van een sportwedstrijd met haarscherpe foto's.Natuurlijk sluit het boek weer goed aan op de cursus Sportfotografie op Photofacts Academy.Het leven vastleggen zoals het is. Dat is straatfotografie. Een prachtige vorm van fotografie waarbij je als bonus ook nog eens genoeg beweging bij krijgt.In de Straatfotobijbel neemt straatfotograaf Michiel Heijmans je mee de straat op. Hij laat je zien hoe je bijzondere momenten die overal om ons heen gebeuren het best kunt vastleggen.Van Michiel is er ook een cursus Straatfotografie te vinden op Photofacts Academy. Daarnaast sluiten natuurlijk ook andere cursussen mooi aan op deze vorm van fotografie, zoals bijvoorbeeld de cursus Zwart-witfotografie.De meeste fotografen maken hun foto's het liefst als er veel licht is. Zonde, want dan missen ze veel mooie fotomomenten.In de Nachtfotobijbel laat Nando je zien hoe je ook nadat de zon onder is nog bijzondere en mooie foto's kunt maken.Op Photofacts Academy kun je na het lezen van deze Fotobijbel direct verder met de cursus Nachtfotografie die past bij het boek. Daarnaast zijn ook de cursus Fotograferen met Lange Sluitertijden en Sterrensporen Fotograferen absoluut de moeite waard.Vind je momenteel alles nog leuk om te fotograferen? De meeste fotografen starten zo: alles is gaaf om mee aan de slag te gaan. De Fotografiebijbel is dan erg interessant voor jou.De Fotografiebijbel gaat namelijk niet over één soort fotografie. Je krijgt in dit boek over maar liefst 15 verschillende onderwerpen telkens 7 praktische tips.De onderwerpen die aan bod komen: Tips voor Startende Fotografen ▪ Tips voor Camera Instellingen ▪ Tips voor Landschapfotografie ▪ Tips voor Portretfotografie ▪ Tips voor Macrofotografie ▪ Tips voor Flitsen op Locatie ▪ Tips voor Studiofotografie ▪ Tips voor Vogelfotografie ▪ Tips voor Boudoirfotografie ▪ Tips voor Sterrenfotografie ▪ Tips voor HDR Fotografie ▪ Tips voor Reisfotografie ▪ Tips voor Lightroom Classic ▪ Tips voor Luminar ▪ Tips voor Photoshop LagenEn voor al deze onderwerpen hebben we natuurlijk ook bijpassende cursussen op Photofacts Academy.Heb je nog vragen over welk boek het beste bij je past?Laat het vooral even weten door te reageren op dit artikel.Owh, en vind je meerdere boeken interessant?Je kunt er altijd extra Fotobijbels los bijbestellen.