Ontdek fotografie met de Fotobijbels (actieaanbieding!)

Flitsfotografie lijkt in eerste instantie moeilijk. Als je gewoon de flitser van je camera aanzet en foto's maakt zijn de resultaten meestal bagger. Niet vreemd dus dat veel fotografen het bij natuurlijk licht houden. Gelukkig is het eigenlijk helemaal niet zo ingewikkeld om mooie flitsfoto's te maken.



Jan Allaerts schrijft over de Flitsbijbel:

'Eindelijk! Dit is wat ik nodig had ... right to the point ... de verschillende onderwerpen zijn heel duidelijk beschreven en aangenaam om lezen ... geen ellenlange hoofdstukken waar je na een week alles van vergeten bent ... dit blijf je onthouden en zet je aan om te flitsen.'



» Bestel de Flitsbijbel





De Fotografiebijbel

De Fotografiebijbel wijkt een beetje af van de andere fotobijbels. Je ontdekt in dit boek namelijk 15 verschillende hoofdstukken met telkens 7 tips. Ik, Nando, Johannes en Johan hebben samengewerkt om de tips te schrijven én elk hoofdstuk in het boek sluit perfect aan op een cursus op Photofacts Academy.De Fotografiebijbel is daarom het perfecte naslagwerk naast de Photofacts Academy cursussen. Je kunt het trouwens ook gebruiken om eerst door het boek je bladeren en te ontdekken wat je interessant vindt, om vervolgens de bijpassende videocursus te bekijken.