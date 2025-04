Yes! De Natuurfotobijbel is naar de drukker! Ontvang hem gratis!

In dit boek deelt natuurfotograaf Rob Dijkstra 101 praktische, slimme en verrassende tips waarmee je direct betere natuurfoto's maakt. Of je nu in het bos, het moeras of je eigen achtertuin fotografeert, deze bijbel helpt je op weg naar unieke, krachtige beelden van de natuur.



Je ontdekt bijvoorbeeld:





Hoe je wild fotografeert zonder uren te zoeken en zonder telelens van 4.000 euro



Waarom mist op een foute plek je foto kan redden, en zonlicht die juist kan verpesten



Hoe je fantastische foto's maakt van vogels op hun nest, zonder de regels te overtreden



Waarom je je camera soms moet wegstoppen om betere foto's te maken



Hoe je de beste fotolocaties ontdekt, met behulp van AI-tools, GPX-routes én Instagram



Waarom het weerbericht belangrijker is dan je camera-instellingen (en hoe je dat in je voordeel gebruikt)

Zelfs als je nog geen ervaring hebt met wild, macro of landschappen, dit boek laat je de wereld met andere ogen zien. Natuurfotografie begint niet bij instellingen, maar bij verwondering. En deze bijbel helpt je die elke keer opnieuw te vinden.Met dit boek wilt natuurfotograaf Rob Dijkstra je inspireren om prachtige natuurfoto's te maken. Niet met lange technische verhalen, maar met 101 praktische en eenvoudige voorbeelden.De opzet is hetzelfde als onze andere Fotobijbels; per pagina wordt een tip gegeven en die tips is uiteraard voorzien van een bijpassende foto. De tips zijn telkens lekker kort en je hoeft het boek niet per se van voor tot achter door te nemen.Je kunt gewoon een willekeurige pagina openslaan de de tip die daar staat lezen. Of bijvoorbeeld door het boek bladeren naar een foto die je aanspreekt en dan lezen hoe je een dergelijke foto ook kunt maken.