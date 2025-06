10 Tips voor Nieuwsgierige Natuurfotografen

Het boek de Natuurfotobijbel is vanaf nu te koop voor 30 euro. In de Natuurfotobijbel ontdek je 101 tips om betere natuurfoto's te maken.



Je kunt de Natuurfotobijbel ook bestellen in combinatie met een jaar lang toegang tot al onze 110+ cursussen. Daarbij zitten ook aardig wat cursussen van Rob Dijkstra. Ik weet zeker dat de combinatie van het boek en de online cursussen je natuurfoto's flink zullen verbeteren.



Normaal kost een jaarlidmaatschap op Photofacts Academy 179 euro, maar in combinatie met het boek kun je nu lid worden voor slechts 109 euro. Een erg interessante aanbieding dus!



» Bestel de Natuurfotobijbel (gratis en met korting op het lidmaatschap)