Natuurfotografie tip: Maak gebruik van mistige ochtenden

Edelhert - f/4, 1/125s, 640 ISO @ 600mm

Een heldere, windstille nacht bevordert snelle afkoeling van de grond, wat vaak leidt tot stralingsmist. Regen overdag kan de luchtvochtigheid verhogen, waardoor mist in de vroege ochtend makkelijker ontstaat.Seizoenen spelen ook een rol: in de herfst en winter komt mist vaker voor door grote temperatuurverschillen tussen dag en nacht. In de lente en zomer zie je mist vooral bij water na warme dagen. Dalgebieden en waterrijke landschappen zijn mistgevoelig omdat koude lucht daar blijft hangen.Gebruik een weerapp om temperatuur, dauwpunt en luchtvochtigheid te checken, en bekijk webcams of satellietbeelden voor actuele mistvorming. Ga vroeg op pad, want mist is vaak op zijn mooist rond zonsopgang en verdwijnt snel!Deze tip om betere natuurfoto's te maken is één van de 101 tips uit de Natuurfotobijbel. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan de Natuurfotobijbel.