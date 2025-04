Compositie tip: Bepaal wat je wilt laten zien en wat juist niet

Kristel - f/2.8, 1/100s, 200 ISO @ 44mm

101 Tips voor Creatieve Composities

Dat stopcontact in de muur achter je model bijvoorbeeld. Of die lelijke radiator. Die wil je meestal juist niet in beeld, dus bepaal je jouw kader zo dat het storende element net buiten beeld valt.Je kunt bijvoorbeeld iets inzoomen om dingen aan de randen net buiten beeld te laten. Zo krijg je alleen dat in beeld wat jij wilt laten zien.Wil je meer weten over hoe je de perfecte compositie kunt krijgen in je foto's? Lees er alles over in ons boek de Compositiebijbel.