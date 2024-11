Live online lancering Compositiebijbel: 10 tips voor creatieve composities

Wil jij betere foto's maken? Dat kan door extra aandacht te geven aan je compositie; oftewel de plaatsing van elementen in je foto. Aanstaande vrijdag geven we een gratis webinar met tips om jou composities te verbeteren.



Vrijdagmiddag om 14:00 uur lanceren Nando en ik ons gloednieuwe boek: de Compositiebijbel. We doen dit met een live online sessie waar jij ook van harte welkom bent! Tijdens de sessie geven we je 10 tips voor creatieve composities.



Daarnaast is er natuurlijk de mogelijkheid om jouw vragen te stellen over compositie.De sessie is vrijdag 15 november 2023 om 14:00 uur.Deelname is geheel gratis.