Compositie tip: Gebruik een kader om je foto een omlijsting te geven

Amanda - f/2.8, 1/640s, 125 ISO @ 45mm

101 Tips voor Creatieve Composities

Zelfs het gebruik van natuurlijke elementen zoals bomen, rotsen, of gebouwen kan helpen om een soort lijst te creƫren rondom je onderwerp. Dit geeft je foto niet alleen een duidelijke focus, maar ook een gevoel van diepte.Vaak helpt het om laag bij de grond te fotograferen en de voorgrond actief te gebruiken als deel van het kader. Door bijvoorbeeld gras, bladeren of rotsen als voorgrond te betrekken.Het geeft je een meer driedimensionaal beeld. Dit werkt vooral goed als het kader niet alleen aan de onderkant van het beeld aanwezig is, maar ook aan de zijkanten of zelfs aan de bovenkant.Wil je meer weten over hoe je de perfecte compositie kunt krijgen in je foto's? Lees er alles over in ons boek de Compositiebijbel. Je ontvangt dit boek nu tijdelijk gratis in onze winactie.