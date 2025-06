Flitsfotografie tip: Bevries beweging met je flitser

Eva Maria - f/9, 1/160s, 1000 ISO @ 35mm

De sluitertijd is hierbij van ondergeschikt belang. Je denkt wellicht dat je camera op 1/2000ste moet staan om beweging stil te zetten. Het kan echter ook gewoon op 1/200ste.Het is de lichtpuls die de beweging bevriest, niet de sluitersnelheid. Bij veel omgevingslicht kan een tragere sluitertijd wel voor beweging in je beeld zorgen.Je kunt het bevriezen van beweging natuurlijk gebruiken om bijvoorbeeld een springend model te bevriezen, maar het kan ook leuk zijn om het korte flitstijd te gebruiken om bijvoorbeeld water of poeder in de lucht te laten bevriezen.Deze tip om betere flitsfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over flitsfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Flitsbijbel.