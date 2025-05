Flitsfotografie tip: Je eigen warme zonlicht maken

Regina Piil - f/2.8, 1/160s, 100 ISO @ 173mm

Let uiteraard op de richting van het licht. Van opzij werkt meestal het beste, maar je moet ook rekening houden met een logische positie van de zon. Zeker als er in de achtergrond ook nog echt zonlicht te zien is. Als de richting dan afwijkt heeft je kijker snel door dat er iets niet klopt.Zorg dat je flitser net iets harder flitst (ongeveer 1 stop) dan het omgevingslicht, zodat het effect nog wel goed zichtbaar is, maar niet overdreven of zorgt voor uitgebeten delen.Deze tip om betere flitsfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over flitsfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Flitsbijbel.