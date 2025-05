Natuurfotografie tip: Film je actiefoto's

IJsvogel - f/4, 1/2000s, 400 ISO @ 420mm

IJsvogels keren vaak terug naar dezelfde tak, dus zet je camera op videostand en wacht rustig af. Later kies je uit de opname het ideale frame. Met 25 beelden per seconde heb je binnen een minuut al 1500 mogelijkheden.Voor de beste resultaten film je in de hoogste resolutie, bijvoorbeeld 4K, wat scherpe 8 megapixel beelden oplevert. Zorg daarnaast voor een snelle sluitertijd van minstens 1/1000s om beweging te bevriezen.Een videoplayer zoals VLC helpt je om eenvoudig snapshots uit je video te halen. Zo vergroot je de kans op dat ene spectaculaire moment zonder eindeloos mis te klikken.Deze tip om betere natuurfoto's te maken is één van de 101 tips uit de Natuurfotobijbel. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan de Natuurfotobijbel.