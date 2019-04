Interview fotografe Anja Ligtenberg

Bedrijfsreportage voor Van Leeuwen Buizen

3. Eigen reportages - Kenia, Masai meisjes en National Geographic

“Alternatief ritueel” in National Geographic

"Inwijden meisjes kan voortaan zonder mes” in de Volkskrant

Deze foto is s'nachts gemaakt met een flitser met daarop een Gary Fong Lightsphere met een lange sluitertijd, om zo het omgevingslicht 'in te branden'

4. Eigen reportages - King of my Garden

Dit project kreeg de titel Pongezi mee. Pongezi betekent gefeliciteerd in het Swahili. De felicitaties zijn voor de Masai meisjes die nu vrouw worden zonder een besnijdenis. En de felicitaties zijn ook voor de hele gemeenschap die een eeuwenoude traditie weet te doorbreken.De serie gaat over alternatieve overgangs rituelen waarin de traditionele besnijdenis wordt vervangen door extra onderwijs.In het nieuwe ritueel vieren de meisjes nog alle traditionele rituelen die de overgang van meisje naar vrouw symboliseren, zoals het scheren van haar, beschilderen van het kale foofd, dragen van traditionele kleding, speciaal eten en speciale dansen, maar de meisjes worden niet meer besneden.In plaats daarvan krijgen ze drie dagen extra onderwijs. Bovendien beloven hun ouders dat zij de middelbare school mogen afmaken.De stamoudsten en de mannen worden in dit proces als eerste benaderd met respect en voorlichting. Zij zijn de beslissers, en als zij besluiten dat de meisjes mee mogen doen aan een alternatief ritueel zal iedereen in de hele gemeenschap de meisjes accepteren als vrouw.Een inspirerend voorbeeld van hoe een creatieve oplossing voor een eeuwenoud probleem wordt gevonden. Educatie, communicatie en respect voor elkaar en tradities staan centraal en zijn de sleutel tot verandering. En daarmee is dit precies het soort verhaal waar Anja graag aan werkt.Ze is er 5 keer voor op reis geweest, iedere keer voor een aantal weken en heeft verschillende stammen in verschillende gebieden in Kenia, Tanzania (en New York) bezocht. Soms werd het ritueel met 1000 meisjes tegelijk gevierd en soms met een familie.Maar altijd in dezelfde opzet dat er onderwijs in plaats van het snijden kwam. Dit project ontstond puur op haar eigen initiatief. Na verloop van tijd heeft ze samenwerking gezocht met andere organisaties. Amref Flying Doctors had interesse en vanaf dat moment heeft ze haar vrije werk kunnen combineren met opdrachten en campagnes voor hen.Toen ze een mooie serie had heeft ze een aantal bladen en kranten benaderd met een selectie, waarbij ze rekening hield met het type blad, moment en argument wanneer het voor zo'n blad interessant kan zijn. National Geographic was een van de eerste die het verhaal publiceerde. Daarna volgden nog vele andere landelijke kranten en bladen, zoals de Volkskrant, Trouw, NRC, Opzij, Flair, Goedele.Na verloop van tijd had uitgeverij Lecturis interesse en gingen ze samen werken aan een boek. Vervolgens zocht Anja contact met de hoofdcurator van het Afrika Museum en dit mondde uit in een grote solo expositie van haar werk in het Afrika Museum.Een half jaar later reisde de tentoonstelling naar het Haags gemeentehuis. Op 6 februari, de internationale dag tegen vrouwen besnijdenis werd de expositie geopend door (toen nog) mininster Ploumen. RTL maakte hier een reportage over voor tv.Bij het Masai meisjes project was het verhaal van het alternatief ritueel leidend, bij het project King of my garden ging het veel meer om haar eigen verhaal over de volkstuin.In deze fotoserie portretteert Anja de mensen van volkstuin Groen Gennep, De volkstuin is een postzegeltje land in het zuiden van Eindhoven, maar een wereld in zichzelf inclusief zijn eigen regels, bestuur, paden watermanagement.