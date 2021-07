Over de auteur

Fotograferen is voor mij een zoektocht naar opnieuw leren kijken. En die zoektocht deel ik op mijn blog Kronkeling. Om de week schrijf ik twee artikelen. Over hoe je je blik kunt scherpen, je creativiteit kunt aanwakkeren, en over fotografen die mij inspireren. Geen technische zaken, wél over hoe je leert kijken. En dat blijkt nog een hele klus. Een mooi startpunt zijn de Kronkeltips, die vind je hier.