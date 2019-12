Kijk hoe mooi het bevroren Baikalmeer is

Foto: Alexey Trofimov

Het Baikalmeer is het oudste en diepste meer ter wereld. Op sommige plekken is het wel 1,6 kilometer diep en het is 600 kilometer lang. Gedurende de winter bevriest het en ligt er een ijslaag van zo'n twee meter dik op. Genoeg om er met een auto op te kunnen rijden.Wat ook bijzonder is, is dat er veel methaan vrij komt wat voor wonderlijke vormen in het ijs zorgt. Soms worden zelfs stukken ijs door omhoog geduwd. Het is een zeer fotogenieke en wonderlijke wereld om vast te leggen.In de winter kan het zomaar -30 graden Celsius worden hier, zelfs overdag. Zorg dus voor aangepaste kleding en ook dat de batterijen van je camera warm blijven.Het is wel een onderneming om er te komen. De dichtstbijzijnde stad is Irkoetsk. Vanaf het busstation pak je de bus naar het stadje Listvyanka (anderhalf uur). Van daaruit kun je zelf het ijs op. Of je gaat met een georganiseerde groep mee op pad.De Trans SiberiŽ Express rijdt langs het meer. En je kunt van de trein af en dan een excursie boeken om het meer te ontdekken. dit kan met name in de winter een avontuur zijn, maar absoluut de moeite waard.Bron: Droomplekken.nl