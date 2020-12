Urbex; oude legerpanden fotograferen

Informatie

Vantevoren had ik geen informatie over deze bunker omdat hij per toeval werd ontdekt. Dus bij thuiskomst proberen iets te achterhalen over dit pareltje.Er is vrijwel niets over deze bunker te vinden, bij een andere urbexer heb ik kunnen achterhalen dat deze bunker stamt uit de periode van de koude oorlog. Toen hij er was lag er nog documentatie.Verder kan ik er dus niets over vertellen, maar indrukwekkend was het wel.Kun jij me er wel iets over vertellen? Dan hoor ik het graag van je in de comments.