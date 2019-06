Ga voor simpele props!

Als je geen props meer hebt, ga dan voor simpele dingen. Zoals deze oude pallet. De enige gedachte die bij me opkwam was mijn voet erop te zetten om hem te breken. Ik zette mijn model erachter en liet haar schreeuwen.



Het is misschien geen geweldige shot, maar het was heel leuk om te doen. Bovendien hebben we hem 'met bijna niets' gemaakt.