Wereldwijde Photowalk op 5 oktober

Foto: Chris Barbalis via Unsplash

Scott Kelby's Worldwide Photowalk

Photowalks worden dikwijls via social media georganiseerd en het geeft je de kans om nieuwe mensen te ontmoeten of mensen die je alleen via internet kent. Via je gezamenlijke fotografie-hobby zal het leggen van contact niet veel moeite kosten.Samen verken je een bepaald gebied en je leert van elkaar. Vaak kom je op plekken waar je zelf niet snel naartoe zult gaan, dus de kans op unieke foto's is best groot.Vaak is er een bepaald thema, zodat je gedwongen wordt op bepaalde dingen te letten. Hierdoor zul je andere foto's maken dan je voorheen deed en kunnen photowalks je horizon verbreden. De sfeer is vaak gemoedelijk en het tempo ligt laag zodat je ruim de tijd heb om over foto's na te denken en ervaringen te delen met elkaar.Na afloop van de wandeling worden de gemaakte foto's vaak met elkaar gedeeld op Google+ of via een besloten Facebookgroep. Je kunt dan mooi zien hoe verschillend de foto's zijn die iedereen gemaakt heeft. Iedereen bekijkt de omgeving op zijn/haar eigen manier. Ook hier leer je veel van. Vaak blijven de deelnemers contact met elkaar houden. Scott Kelby's Worldwide Photowalk wordt elk jaar op de eerste zaterdag van oktober georganiseerd. Dit jaar dus ook op 5 oktober.Fotografen en enthousiastelingen over de hele wereld ontmoeten elkaar op een aangewezen locatie in hun stad om rond te lopen en foto's te maken, te socializen, nieuwe vrienden te maken, prijzen te winnen en deel uit te maken van een goed doel tijdens Scott Kelby's wereldwijde fotowandeling.Elke wandeling bestaat uit 50 wandelaars of minder en in de meeste gevallen is (tenzij de oorspronkelijke wandeling vol raakt) slechts één wandeling per stad toegestaan. Alle leeftijden zijn welkom, dus breng het hele gezin mee!Een fotowandeling is een geweldige manier om het hele gezin het huis uit te krijgen om van de natuur te genieten, te socializen en geweldige foto's te maken. En het beste van alles: het is GRATIS!