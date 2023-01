Chronophoto; weet jij wanneer een foto genomen is?

Deze ronde was mijn score 2.632

Ontdek de Geschiedenis van de Fotografie

Chronophoto is een eenvoudige webgame waarbij je moet raden hoe oud een foto is. Hoe dichter je bij het juiste jaartal zit, hoe hoger je score.Een leuk vermaak voor een rustige zondagavond.Via: Neatorama Benieuwd naar hoe fotografie ontstaan is? In de cursus Geschiedenis van de Fotografie laat expert Tom Meerman je alles weten over hoe fotografie ontstaan is.De geschiedenis geeft voorbeelden om te gebruiken in het heden. Ontdek wat er al is gedaan en waar jij je eigen draai aan kan geven.