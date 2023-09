Portretfotografie tip: Laat een kind spelen

Mika - f/2.5, 1/250s, 100 ISO @ 35mm

Door het kind lekker te laten spelen gedraagt deze zich natuurlijker en blijven ze gezelliger. Als fotograaf mag je zelf natuurlijk ook meespelen, zo raken de kinderen echt aan je gewend en kunnen ze helemaal zichzelf zijn.Gebruik een wat wijder objectief om dicht bij het kind te kunnen spelen en toch nog foto's te kunnen maken.Je kunt ook een stuk speelgoed even vlak naast je hoofd of camera houden om het aandacht van de kind naar je camera te krijgen. Zo kun je spelen en fotografen goed combineren en leuke foto's als resultaat krijgen.Deze tip om betere portretfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over portretfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Portretbijbel.