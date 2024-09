Pas op met goedbedoelde fotografie-adviezen

Er zijn veel goedbedoelde fotografie-adviezen. Die helpen je bij het maken van betere foto's. Maar pas wel op wanneer je ze opvolgt. Neem ze niet te letterlijk. Voor je het weet mis je de foto, of raak je volledig uit balans.



Het is goed om adviezen op te volgen. Zeker als ze zorgen voor meer succes in het fotograferen. Maar wees voorzichtig met deze goedbedoelde fotografie-adviezen. Soms kan het fout gaan. Ik heb vijf situaties waarin je even moet oppassen.





1. Druk de ontspanknop rustig in

De ontspanknop hard indrukken kan betekenen dat je camera omlaag drukt als je de foto maakt. Dit veroorzaakt bewegingsonscherpte. Door heel rustig en beheerst de knop in de drukken voorkom je dit. Doe dit echter niet te langzaam, want anders is het moment voorbij. Dat zou zonde zijn.