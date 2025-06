Als je camera teveel custom knoppen heeft

Trots op je nieuwe camera? Terecht. Nu begint het instellen van de camera naar je eigen voorkeuren.

1. Laat de standaard functie ingesteld staan

Camera's bieden echter ook methoden om snel instellingen te wijzigen. Een snelmenu waar een selectie instelmogelijkheden in gezet kan worden, of Mijn Menu. Deze twee vullen elkaar aan zodat alle belangrijke dingen onder handbereik zijn.Je kan echter ook knoppen een custom functie geven. Een eigen gekozen functie die af kan wijken van wat de fabrikant voor je gekozen hebt. Zo zorg je dat je functies direct onder een knop hebt zitten. Dat is snel en handig.Wat als je zoveel knoppen ter beschikking hebt dat er een aantal 'overblijven?' Wat doe je daar dan mee? Er zijn een paar mogelijkheden waar je uit kan kiezen.Het eenvoudigste is het gebruiken van de standaard functies die de fabrikant voor je heeft gekozen. Kans is dat je ze niet nodig hebt waardoor de knop als het ware nutteloos voor je is.