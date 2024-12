Foto informatie die je aan het denken zet

Deze foto is gemaakt met een brandpunt van 0,328 meter.

De lensopening had een straal van 2,6 centimeter.

De belichting duurde 1,25 milliseconde.

Het digitale beeldsignaal is 64 keer versterkt.



Dat zet je aan het denken, vind je niet? Maar je kan je er ook aan ergeren. Eerlijk is eerlijk, het is een beetje moeilijk doen omdat het kan.



Oh ja, voor ik het vergeet. Dit is een Ardea herodias die een Scardinius erythrophthhalmus aan het vangen is. Althans, ik vermoed dat het een Scardinius erythrophthhalmus is. Het is in ieder geval een soort die tot de familie Cyprinidae behoort.



Dit kan voor een keer leuk zijn, maar meer ook niet. Ik kan er de lol wel van inzien, hopelijk jij ook. Wees gerust, de volgende keer krijg je de normale notatie van de Exifdata.



