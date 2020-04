Door musea dolen vanuit je woonkamer

3. Musée d'Orsay, Parijs

Wat denk je van een virtuele wandeling doorheen het Musée d'Orsay? Hier hangen populaire werken van een heleboel Franse kunstenaars die leefden tussen 1848 en 1914. Denk maar aan Monet, Cézanne en Gauguin, om er maar enkele te noemen.



4. National Museum of Modern and Contemporary Art, Seoul

Het National Museum of Modern and Contemporary Art is één van de populairste in Zuid-Korea. Je vindt er maar liefst zes verdiepingen vol met hedendaagse kunst uit Korea en de rest van de wereld.



5. Pergamonmuseum, Berlijn

Aangezien Pergamon een van de grootste musea in Duitsland is, kan je er vanop aan dat het veel in huis heeft - vooral veel indrukwekkende oude archeologische vondsten. Een tipje van de sluier: de Poort van Isjtar en het kolossale Pergamonaltaar.