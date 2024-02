Help mee: Meer verdienen met fotografen in de culturele sector

In de Ketentafel Fotografie (georganiseerd door Platform ACCT - Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst) zijn we met opdrachtgevers en fotografen in de culturele sector aan het kijken wat een eerlijke vergoeding is.



Daarvoor is het nodig dat we beter zicht krijgen op de tijdsbesteding en de kosten die een fotograaf wel of niet vergoed krijgt. Het doel is om in de culturele sector tot goede en bindende afspraken te komen zodat fotografen eerlijk worden betaald.



Werk je (deels) in de culturele sector dan zou het enorm helpen als je deze enquête invult. Omdat inzicht de eerste stap is naar verbetering. De uitkomsten van de enquête worden in het voorjaar gepubliceerd op de website van Platform ACTT.



» Naar de enquête



Alvast bedankt voor je hulp!



