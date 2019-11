Intieme verhalen van fotografen in videoserie

CameraNU.nl heeft in samenwerking met Canon de unieke videoserie 'Meer dan een Moment' gelanceerd.



Het eerste seizoen van deze serie bestaat uit 5 afleveringen waarin professionele fotografen in een intiem portret hun verhaal vertellen. Over wie ze zijn, wat hen intrigeert en waarom fotografie voor hen hét medium is.



In elke aflevering, die ongeveer een kwartier duurt, staat een fotograaf centraal. Ze lichten een van hun foto's uit en vertellen uitgebreid over het moment dat die foto is genomen en het complete verhaal erachter.





Pie Aerts