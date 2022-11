Hoe word ik een betere landschapsfotograaf?

Ik dacht dat ik al het een en ander afwist van het maken van mooie, sprekende landschapsfoto's, maar tijdens het bekijken van de masterclass wist ik dat ik nog ik nog een hoop te leren had.



De masterclass van Bas Meelker is een eyeopener voor mij!



In deze ťťn uur en drie minuten lange Masterclass landschapsfotografie legt Bas op een heldere en aangename manier uit wat landschapsfotografie inhoudt en hoe je de technische kennis in praktijk brengt.



De cursus is praktisch in 23 rubrieken onderverdeeld zodat ik elk deel van de cursus dat voor mij interessant is afzonderlijk kan herbekijken.



In iedere rubriek bespreekt Bas een aspect van landschapsfotografie. Belichting, sluitertijd, de compositie van de foto, invloed van het weer, het gebruik van filters, welk materiaal heb ik nodig, enzovoorts.



Allemaal heel belangrijke onderdelen van hoe maak ik een persoonlijke, sprekende landschapsfoto?



Na het bekijken van de cursus, door Bas met mooie foto's en power point slides geÔllustreerd, waren mijn interesse en mijn zin om mij nog meer op landschapsfotografie te gaan toeleggen zeker gegroeid.



Deze Masterclass is een aanrader voor iedereen die zich wil verdiepen in het maken van landschapsfoto's.



Wat mij betreft is de cursus ook zeer geschikt voor liefhebbers van reisfotografie en stadsfotografie. De tips over belichting, invloed van het weer en zeker de compositie van een foto kunnen hier heel nuttig zijn.



De Masterclass Hoe je landschapsfoto's maakt als een Pro ga ik zeker nog bekijken, de rubrieken over de belichting, het gebruik van filters en last, but not least de compositie van de foto vind ik super interessant.



