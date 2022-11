Het Perfecte Plaatje; Concertfotografie en macro

Winnende foto van Filemon Wesselink

f/7.1, 0.6s, 4400 ISO

Macro insectfotografie

Filemon won deze eerste opdracht met zijn vooraf uitgedachte concept van twee omhelzende fans tussen bewogen omstanders. Leuk om te zien hoe hij dit vooraf uitdacht, voorbereidde en uitvoerde. Juist in zo'n situatie waarbij de meeste fotografen vooral documenterend aan de slag gaan.De tweede opdracht was het fotograferen van een insect. De foto werd specifiek gemaakt voor de cover een blaadje dat bij alle deelnemers aan de postcodeloterij geleverd zou worden. Leuk natuurlijk dat de winnende foto ook daadwerkelijk gebruikt zou gaan worden.Landschapsfotograaf Bas Meelker was aanwezig als gastjury. Ditmaal niet met tips over het fotograferen van landschappen, maar dus over macrofotografie.Ook van Bas kun je bij Photofacts Academy meer tips vinden in zijn Masterclass Landschapsfotografie . Mogelijk is dan echter de Masterclass Marcofotografie van Mike Muizebelt beter van toepassing bij deze opdracht.Ook deze opdracht mochten de deelnemers weer werken met de Canon EOS R6. Ditmaal in combinatie met de Canon RF 100mm f/2.8L Macro . Volgens mij ook echt een topobjectief. Ik heb nog de 100mm macro voorganger (met EF vatting) en die is al uitstekend.Zo'n 100mm Macro is overigens ook prima geschikt om mooie portretfoto's mee te maken. Je hebt er dus veel meer aan dan alleen bij macrofotografie.Overigens kregen de BN'ers ook nog een handige macrofotografie-ringflitser mee om te te zorgen voor extra licht in hun foto's.