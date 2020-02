Maak een kalibreermap (voor je ogen)

Idee 1: een kalibreermap voor je nabewerking

Idee 2: Kalibreermap voordat je gaat fotograferen

Om dit soort fratsen te voorkomen maak je een kalibreermapje. Verzamel foto's waarbij je tevreden bent over het eindresultaat (iets dat je trouwens pas maanden later mag beoordelen), in een mapje.Zoek foto's uit met eenzelfde nabewerkingstijl. Denk aan minimaal een foto of 10. Vervolgens kijk je vrdat je gaat nabewerken enkele minuten naar de foto's in dit mapje. Laat ze echt op je inwerken. Start vervolgens de nabewerking. Als je urenlang nabewerkt, raad ik aan om ook tussentijds weer even terug te keren naar het mapje.Soms is het nodig om meerdere kalibreermapjes te maken. Als je bijvoorbeeld aan verschillende projecten werkt, of heel divers fotografeert.Dan valt er ook nog iets te kalibreren in het stadium daarvoor: namelijk je ogen. Wil je doorgaan in een bepaalde stijl? Prime jezelf door vlak voordat je gaat fotograferen, naar die foto's te kijken.Heb je nog geen foto's maar heb je wel een fotograaf die je erg goed vindt? Blader door een fotoboek van die fotograaf, of zoek foto's online op en zet ze in een kalibreermapje.Tot slot: een andere, meer analoge kalibreermethodiek is het maken van plakboek . Ik heb er n en plak en blader er regelmatig in. Daardoor wordt mijn beeldtaal steeds sterker.Moraal van dit verhaal: wees je bewust van het feit dat je continu wordt benvloed door wat je ziet en maak daar gebruik van door je ogen te kalibreren.