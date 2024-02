Lenskalibratie, is het nodig of toch niet?

De afwijkingscorrectie is alleen binnen bepaalde grenzen mogelijk. Wijkt de scherpstelling zo ver af dat je meer moet corrigeren dan wat in de camera mogelijk is? Dan moet je de camera en het objectief gerepareerd worden.



In de meeste gevallen is lens-calibratie niet nodig. Is je foto gewoon scherp waar het scherp is, dan hoef je dit niet uit te voeren. Voor wie altijd met grote scherptediepte fotografeert heeft er ook geen nut van.



Het is voornamelijk geschikt voor wanneer je met uiterst kleine scherptediepte werkt. En dan alleen nog wanneer je merkt dat de scherpte er structureel naast zit.

