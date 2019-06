Nature Talks Photo Festival 2019

Het wordt hoogstwaarschijnlijk weer een memorabel festival met prachtige presentaties van Nederlandse, Vlaamse en internationale sprekers. Nu ook met een extra theaterzaal! Ook wordt er weer een grote fotografiebeurs georganiseerd samen met Kamera Express en een hoop standhouders. Wij staan er ook weer met Photofacts Academy!



Tijdens deze fotobeurs zijn er boeiende lezingen, productdemonstraties, leuke aanbiedingen en de nieuwste camera's en snufjes.



De eerste namen van de sprekers worden nu al bekend gemaakt. Er is een mooie selectie samengesteld van inspirerende sprekers: Garth Lenz (Canada), Franka Slothouber (Nederland), Bart Siebelink (Nederland), Marco Gaiotto (ItaliŽ) zijn al gestrikt.



Ook zal de winnaar van de Nature Photographer of the Year 2017: Mike Korostelev (Rusland) aanwezig zijn. Dit belooft een spetterende presentatie te worden met grote zoogdieren onder water! Later volgen nog meer dan 45 sprekers. De verkoop van tickets start per 1 juli.



Via deze link kun je diverse foto's van afgelopen jaar terugzien.