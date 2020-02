Nederlands Fotomuseum breidt uit

Het Nederlands Fotomuseum verdubbelt zijn tentoonstellingsruimte. Met ingang van 2020 wordt de ruimte die bekend stond als LPII en die nu leegstaat, toegevoegd aan het museum voor de realisering van een permanente fototentoonstelling.



Hiermee kunnen we het groeiend aantal bezoekers accommoderen n onze droom waarmaken van een Eregalerij van de Nederlandse fotografie, zegt directeur Birgit Donker. Vorig jaar trok het museum een recordaantal van ruim 100.000 bezoekers.





Foto: De huidige tentoonstellingsruimte (boven) en de nieuwe tentoonstellingsruimte (onder) @Fred Ernst

De huisvestingslasten voor de uitbreiding worden in 2020 gedragen door de gemeente Rotterdam en Stichting Droom en Daad. De permanente tentoonstelling zal na de zomer worden geopend.De nieuwe ruimte is gelegen op de begane grond van gebouw Las Palmas op de Wilhelminapier in Rotterdam, naast de bestaande tentoonstellingsruimtes van het fotomuseum. Door deze uitbreiding krijgt het museum er ruim 1800 m bij. Hier zal op 30 september 2020 de permanente Eregalerij van het fotomuseum worden geopend.In de huidige tentoonstellingsruimte van het fotomuseum zullen wisselende tentoonstellingen te zien blijven, zoals nu Sterke verhalen uit de rijke collectie van het Nederlands Fotomuseum en vanaf 30 mei Rotterdam in the Picture.Tot de bouw van de Eregalerij zal de ruimte ter beschikking worden gesteld aan culturele partners. Tijdens Art Rotterdam wordt er, net als voorgaande jaren, de fotografiebeurs Haute Photographie gehouden.Daarna volgt de fotografietentoonstelling NUDE, eveneens van Roy Kahmann. In mei zullen theatergroep Orkater, Ria Marks en Titus Tiel Groenestege er de voorstelling Promised Land opvoeren met het oog op het toekomstige Landverhuizersmuseum in de Fenix.