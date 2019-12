Vriendschap grijze wolf en bruine beer vastgelegd

Niemand kan precies weten waarom of hoe de jonge wolf en beer vrienden werden, ging Lassi verder. Ik denk dat ze misschien allebei alleen waren en ze waren jong en een beetje onzeker over hoe ze alleen konden overleven ... Het is leuk om zeldzame gebeurtenissen in het wild te delen die je nooit zou verwachten.



Lassi's gok is echter van weinig waarde, want er zijn geen wetenschappelijke studies over en het is erg moeilijk om dergelijke gevallen elders waar te nemen - vooral in het wild. Het lijkt mij dat ze zich veilig voelen samen te zijn, voegt Lassi eraan toe.