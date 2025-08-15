Photofacts Academy

Tilt-shift objectief voor extreme scherptediepte

vrijdag 15 augustus 2025, 16:32

In landschapsfotografie is een extreem grote scherptediepte soms gewenst. Dat kan op verschillende manieren bereikt worden. Een tilt-shift objectief is er een van. Het is echter niet eenvoudig.

Een extreem grote scherptediepte kan bereikt worden met een kleine lensopening. Hoe korter de brandpuntsafstand wordt, hoe groter de scherptediepte wordt. Heb je een APS-C of M42-sensor, dan ben je daarbij in het voordeel.

Heb je niet genoeg scherptediepte met de kleinste lensopening? Dan kan je gebruik maken van de hyperfocale afstand. Dat betekent, scherpstellen op de afstand waarbij het eindpunt van de scherptediepte op oneindig ligt.

Nando 2025 watkins watervallen 2

Fotograferen met een tilt-shift objectief op locatie. Het doel is om zowel de heide op de voorgrond als de waterval in de achtergrond scherp in beeld te krijgen.

Heb je dan nog niet genoeg scherptediepte? Dan kan je gebruik maken van focus-stacking. Een serie foto's met het scherpstelpunt of verschillende afstanden. Die voeg je dan samen met software tot één foto.

Er is nog een andere manier: het tilt-shift objectief. Je kan daarmee perspectief van gebouwen corrigeren, of het scherpstelvlak 'plat leggen.' Hierdoor kan je zelfs met een grote lensopening alles van voor tot achteren scherp krijgen.

Nando 2025 watkins watervallen

Door dit Canon TS-E 24mm f/3,5L objectief te kantelen (tilt), kantel ik het scherpstelvlak. Het komt evenwijdig met de grond te liggen.

Dit is het Scheimpflug-principe, een moeilijk woord voor iets wat in de cursus over tilt-shift op Photofacts Academy uitgelegd wordt. Ik had mijn 24mm tilt-shift objectief bij me tijdens een vakantie in Wales.

Door het objectief naar beneden te kantelen met de tilt-functie, kantelt het scherpstelvlak. Het stelt me in staat om daarmee zowel voorgrond als achtergrond scherp in beeld te krijgen. In theorie kan dat zelfs met de grootste lensopening.

Nando 2025 watkins watervallen 3

Het resultaat van het gebruik van de tilt voor een maximale scherptediepte. Ik heb gebruik gemaakt van een Haida circulair polarisatiefilter en een Haida ND64 grijsfilter.

Er is wel een nadeel. Alles wat boven of onder het scherpstelvlak ligt zal onscherp worden. Daarom heb ik in dit geval f/11 gekozen, zodat de scherptediepte boven en onder het scherpstelvlak uitsteekt.

Voorwaarde aan het gebruik van deze techniek is, dat het landschap niet teveel hoogteverschillen heeft. Maar dat is in de bergen wel het geval. Daardoor kunnen delen van het landschap toch onscherp zijn.


Leer alles over het gebruik van een tilt-shift objectief



Een tilt-shift objectief is een bijzonder objectief. Het kan ten opzichte van de sensor verschuiven of kantelen. Daarmee zijn bijzondere, maar ook zeker handige effecten te bereiken.


Wil je alles weten over het gebruik van tilt-shift objectieven? Ben je aan het twijfelen of het wel iets voor je is, of ben je gewoon nieuwsgierig wat dit soort objectieven kunnen?

Bekijk dan de cursus Fotograferen met een tilt-shift objectief op Photofacts Academy.

Nando Harmsen

Over de auteur

Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.

