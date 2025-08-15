Tilt-shift objectief voor extreme scherptediepte

Meer: Landschapsfotografie
Tilt-shift objectief voor extreme scherptedieptevrijdag 15 augustus 2025, 16:32 door Nando Harmsen | 71x gelezen | 0 reacties
In landschapsfotografie is een extreem grote scherptediepte soms gewenst. Dat kan op verschillende manieren bereikt worden. Een tilt-shift objectief is er een van. Het is echter niet eenvoudig.
Een extreem grote scherptediepte kan bereikt worden met een kleine lensopening. Hoe korter de brandpuntsafstand wordt, hoe groter de scherptediepte wordt. Heb je een APS-C of M42-sensor, dan ben je daarbij in het voordeel.
Heb je niet genoeg scherptediepte met de kleinste lensopening? Dan kan je gebruik maken van de hyperfocale afstand. Dat betekent, scherpstellen op de afstand waarbij het eindpunt van de scherptediepte op oneindig ligt.
Heb je dan nog niet genoeg scherptediepte? Dan kan je gebruik maken van focus-stacking. Een serie foto's met het scherpstelpunt of verschillende afstanden. Die voeg je dan samen met software tot één foto.
Er is nog een andere manier: het tilt-shift objectief. Je kan daarmee perspectief van gebouwen corrigeren, of het scherpstelvlak 'plat leggen.' Hierdoor kan je zelfs met een grote lensopening alles van voor tot achteren scherp krijgen.
Dit is het Scheimpflug-principe, een moeilijk woord voor iets wat in de cursus over tilt-shift op Photofacts Academy uitgelegd wordt. Ik had mijn 24mm tilt-shift objectief bij me tijdens een vakantie in Wales.
Door het objectief naar beneden te kantelen met de tilt-functie, kantelt het scherpstelvlak. Het stelt me in staat om daarmee zowel voorgrond als achtergrond scherp in beeld te krijgen. In theorie kan dat zelfs met de grootste lensopening.
Er is wel een nadeel. Alles wat boven of onder het scherpstelvlak ligt zal onscherp worden. Daarom heb ik in dit geval f/11 gekozen, zodat de scherptediepte boven en onder het scherpstelvlak uitsteekt.
Voorwaarde aan het gebruik van deze techniek is, dat het landschap niet teveel hoogteverschillen heeft. Maar dat is in de bergen wel het geval. Daardoor kunnen delen van het landschap toch onscherp zijn.
Over de auteur
Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.
