Eindejaarsactie: 60 euro korting + de Lightroombijbel + de Photoshopbijbel

dinsdag 23 december 2025, 07:07

2025 zit er bijna op. Een mooi moment om na te denken over wat je in het nieuwe jaar wil gaan bereiken met je fotografie. Wellicht wil je jouw foto's beter gaan bewerken, verhalen vertellen met je foto's of creatiever werk gaan maken? Dan is deze actie voor jou.

Photofacts Academy met korting en gratis Photoshop- en Lightroombijbel


Bij Photofacts Academy vind je namelijk meer dan 125 cursussen over fotografie, creativiteit en fotobewerking. Over vrijwel elk onderwerp is wel één of meerdere cursus te vinden. En elke maand voegen we een compleet nieuwe cursus toe.

In deze eindejaarsactie krijg je maar liefst 60 euro korting op een jaarlidmaatschap. In plaats van 179 euro betaal je nu maar 119 euro.

Daarnaast ontvang je gratis het gloednieuwe boek de Photoshopbijbel én de Lightroombijbel in huis. Normaal betaal je daar 60 euro voor.

In totaal dus 120 euro voordeel!

De Photoshopbijbel is ons nieuwste boek die vorige maand verschenen is. Je ontdekt daarin hoe je van iedere foto een meesterwerk maakt met behulp van Adobe Photoshop.

In de Lightroombijbel vind je 101 tips over Adobe Lightroom Classic. De meeste fotografen gebruiken zowel Lightroom Classic als Photoshop om hun foto's helemaal perfect te maken. De twee programma's werken uitstekend samen.

Uiteraard verwijzen beide boeken ook uitgebreid naar aanvullende informatie in onze online cursussen. Een perfecte combinatie dus.


Op Photofacts Academy (en binnen je lidmaatschap zo vaak te kijken als je maar wilt) vind je meer dan tien verschillende cursussen over zowel Photoshop als Lightroom.

Natuurlijk zit daar de echte basis bij van deze programma's, maar we duiken ook de diepte in voor de meer gevorderde gebruiker. Bijvoorbeeld met onze gevorderden cursus over de Lightroom catalogus of met de Photoshop cursus over selecties, maskers en alfakanalen.


Met deze mooie aanbieding en de combinatie van de boeken met de online cursussen krijg je beide programma's volledig onder de knie. En daarnaast vind je nog 100+ andere fotografiecursussen binnen je lidmaatschap.

Over de auteur

Elja Trum is oprichter van Photofacts en online fotografiecursussite Photofacts Academy. Hij schrijft sinds 2006 over fotografie. Elja is ook auteur van boeken over compositie, zwart-witfotografie, flitsfotografie en portretfotografie.

