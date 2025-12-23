Eindejaarsactie: 60 euro korting + de Lightroombijbel + de Photoshopbijbel

Meer: Acties
Eindejaarsactie: 60 euro korting + de Lightroombijbel + de Photoshopbijbeldinsdag 23 december 2025, 07:07 door Elja Trum | 51x gelezen | 0 reacties
2025 zit er bijna op. Een mooi moment om na te denken over wat je in het nieuwe jaar wil gaan bereiken met je fotografie. Wellicht wil je jouw foto's beter gaan bewerken, verhalen vertellen met je foto's of creatiever werk gaan maken? Dan is deze actie voor jou.
Bij Photofacts Academy vind je namelijk meer dan 125 cursussen over fotografie, creativiteit en fotobewerking. Over vrijwel elk onderwerp is wel één of meerdere cursus te vinden. En elke maand voegen we een compleet nieuwe cursus toe.
In deze eindejaarsactie krijg je maar liefst 60 euro korting op een jaarlidmaatschap. In plaats van 179 euro betaal je nu maar 119 euro.
Daarnaast ontvang je gratis het gloednieuwe boek de Photoshopbijbel én de Lightroombijbel in huis. Normaal betaal je daar 60 euro voor.
In totaal dus 120 euro voordeel!
De Photoshopbijbel is ons nieuwste boek die vorige maand verschenen is. Je ontdekt daarin hoe je van iedere foto een meesterwerk maakt met behulp van Adobe Photoshop.
In de Lightroombijbel vind je 101 tips over Adobe Lightroom Classic. De meeste fotografen gebruiken zowel Lightroom Classic als Photoshop om hun foto's helemaal perfect te maken. De twee programma's werken uitstekend samen.
» Direct aanmelden met korting + gratis de Photoshopbijbel én de Lightroombijbel
Uiteraard verwijzen beide boeken ook uitgebreid naar aanvullende informatie in onze online cursussen. Een perfecte combinatie dus.
Op Photofacts Academy (en binnen je lidmaatschap zo vaak te kijken als je maar wilt) vind je meer dan tien verschillende cursussen over zowel Photoshop als Lightroom.
Natuurlijk zit daar de echte basis bij van deze programma's, maar we duiken ook de diepte in voor de meer gevorderde gebruiker. Bijvoorbeeld met onze gevorderden cursus over de Lightroom catalogus of met de Photoshop cursus over selecties, maskers en alfakanalen.
Met deze mooie aanbieding en de combinatie van de boeken met de online cursussen krijg je beide programma's volledig onder de knie. En daarnaast vind je nog 100+ andere fotografiecursussen binnen je lidmaatschap.
» Direct lid worden (korting + Photoshopbijbel + Lightroombijbel)
Over de auteur
Elja Trum is oprichter van Photofacts en online fotografiecursussite Photofacts Academy. Hij schrijft sinds 2006 over fotografie. Elja is ook auteur van boeken over compositie, zwart-witfotografie, flitsfotografie en portretfotografie.
0 reacties
Deel als eerste jouw mening over dit onderwerp!
Deel jouw mening
Live Fotografie Workshops
Verbeter jouw fotografie in de praktijk met een workshop van Photofacts Academy
Masterclass Naaktfotografie
woensdag 14 januari 2026
Photofacts Studio, Elst (Gld)
nog 3 plaatsen
Landschap en Compositie
woensdag 21 januari 2026
Bedafse Bergen, Uden (NB)
nog 6 plaatsen
Portretfotografie in de Studio
woensdag 18 februari 2026
Photofacts Studio, Elst (Gld)
nog 3 plaatsen
Ook interessant
-
Photoshop tip: Maak je lagenpakket overzichtelijk
door Nando Harmsen
-
Photoshop tip: Uitknipmasker gebruiken
door Nando Harmsen
-
Photoshop tip: Maak gebruik van een kopie samengestelde laag
door Nando Harmsen
-
12 redenen om lid te worden van Photofacts Academy
door Elja Trum
-
Photoshop tip: Gebruik sneltoetsen om sneller te werken
door Elja Trum
Ontvang wekelijks fotografietips in je inbox
40.732 fotografie enthousiastelingen ontvangen de tips al!
Meer over de wekelijkse mail. Of blijf op de hoogte via
Elja Trum
Photofacts; alles wat met fotografie te maken heeft!Wil je graag mooiere foto's maken en op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen de fotografie? Photofacts plaatst leerzame artikelen die gerelateerd zijn aan fotografie. Variërend van product-aankondiging tot praktische fotografietips of de bespreking van een website. Photofacts bericht dagelijks over fotografie en is een uit de hand gelopen hobby project van Elja Trum. De artikelen worden geschreven door een team van vrijwillige bloggers. Mocht je het leuk vinden om een of meerdere artikelen te schrijven op Photofacts, neem dan contact op.Meer over Photofacts
Gratis eBook: Fotograferen van Kinderen
Mis dit niet: Tips voor adembenemende familiekiekjes!
Ontdek 25 praktische tips waardoor je prachtige foto's van je (klein)kinderen kunt maken. Je krijgt van mij ook wekelijks nieuwe fotografietips per mail.