Nando Harmsen

Het vervelende rode lampje bij nachtfotografie

donderdag 26 februari 2026, 23:32 door | 53x gelezen | 0 reacties

Ben je actief met nachtfotografie, of wil je jezelf daar wel eens aan wagen? Dan heb je een zaklampje nodig. Vraag je rond, dan komt het rode lampje al snel aan bod. Maar pas wel op met dat rode licht. Het kan wel eens nadelig zijn.

Bij nachtfotografie is het nodig om een zaklamp te gebruiken. Is het niet om de plek te vinden waar je in het donker heen wilt, dan wel om de knoppen op de camera te vinden. Of iets uit je tas te halen.

Nando zaklamp gebruik

Een zaklamp is nodig om veilig je weg in het donker te vinden.

Je weet wel dat het felle licht van een lamp ervoor zorgt dat je even niets meer in het donker kan zien. Je ogen raken verblind door het licht. Wil je zo goed mogelijk in het donker kunnen zien, dan moet je nachtzicht ontwikkelen.

Nachtzicht is niets meer dan het wennen aan het donker. Je ogen past zich aan aan de hoeveelheid licht dat aanwezig is. Nachtzicht ontwikkelen duurt ongeveer 20 minuten. Maar één fel lampje en het nachtzicht is verdwenen.

De oplossing is rood licht. Onze ogen zijn daar niet zo gevoelig voor. Dat betekent dat het nachtzicht met rood licht niet verdwijnt. Dus wat doen de meesten; een rood zaklampje gebruiken, liefst zo fel mogelijk.

Nando zaklamp gebruik 2

De rode lamp wordt zonder na te denken geadviseerd. Maar pas op, het kan je foto ruïneren.

Hoewel dit zeker zin kan hebben, kan het ook heel nadelig zijn. Onze ogen zijn dan wel ongevoeliger voor rood licht, maar de camera is dat zeker niet. Met andere woorden, het kleinste beetje rood licht wordt perfect op de foto zichtbaar.

Ben je alleen dan is dat vaak niet zo'n probleem. Je doet de lamp uit als je de foto maakt. Ben je met meerderen, dan is het rode licht verschrikkelijk. Er is altijd wel iemand die het ondoordacht gebruikt terwijl jij de foto maakt.

Nando zaklamp gebruik 3

Dat rode licht is verschrikkelijk om in de foto te krijgen. Vermijdt het zoveel mogelijk.

Het rode licht is ontzettend moeilijk, of zelfs helemaal niet, uit de foto te verwijderen. Normaal 'wit' licht is in dat opzicht veel minder erg. Dat maak je donkerder. Maar met rood gaat dat niet, tenzij je het helemaal zwart maakt.

Rood licht kan nut hebben, maar bij fotografie is het vaak alleen maar hinderlijk. Het is beter om je ogen aan het duister te laten wennen en helemaal geen licht te gebruiken. In de Benelux is er zoveel lichtvervuiling dat het toch nooit donker wordt.

Gebruik ook niet het LCD-scherm of de EVF, tenzij je een speciale nachtstand op de camera hebt. Want dan is je nachtzicht toch kwijt. Dat rode lampje heeft dan helemaal geen nut meer.

Nando nikon nachtstand

Nachtstand op de Nikon Z 5II, als je dit niet op je camera hebt, zal je direct 'verblind' worden als je het scherm gebruikt.

Wil je dan toch licht, gebruik dan liever een heel lichtzwak zaklampje met normaal licht. Komt dat onbedoeld in de foto? Dan is dat nog te corrigeren in de nabewerking.


Bekijk ook de cursus nachtfotografie



Wil je alles weten over het fotograferen in de nacht? Op Photofacts Academy vind je de cursus nachtfotografie door Nando Harmsen.



Je kunt deze en andere cursussen twee weken lang volgen met een gratis proeflidmaatschap.

Nando Harmsen

Over de auteur

Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.

