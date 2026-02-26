Het vervelende rode lampje bij nachtfotografie

Meer: Nachtfotografie
Het vervelende rode lampje bij nachtfotografiedonderdag 26 februari 2026, 23:32 door Nando Harmsen | 53x gelezen | 0 reacties
Ben je actief met nachtfotografie, of wil je jezelf daar wel eens aan wagen? Dan heb je een zaklampje nodig. Vraag je rond, dan komt het rode lampje al snel aan bod. Maar pas wel op met dat rode licht. Het kan wel eens nadelig zijn.
Bij nachtfotografie is het nodig om een zaklamp te gebruiken. Is het niet om de plek te vinden waar je in het donker heen wilt, dan wel om de knoppen op de camera te vinden. Of iets uit je tas te halen.
Je weet wel dat het felle licht van een lamp ervoor zorgt dat je even niets meer in het donker kan zien. Je ogen raken verblind door het licht. Wil je zo goed mogelijk in het donker kunnen zien, dan moet je nachtzicht ontwikkelen.
Nachtzicht is niets meer dan het wennen aan het donker. Je ogen past zich aan aan de hoeveelheid licht dat aanwezig is. Nachtzicht ontwikkelen duurt ongeveer 20 minuten. Maar één fel lampje en het nachtzicht is verdwenen.
De oplossing is rood licht. Onze ogen zijn daar niet zo gevoelig voor. Dat betekent dat het nachtzicht met rood licht niet verdwijnt. Dus wat doen de meesten; een rood zaklampje gebruiken, liefst zo fel mogelijk.
Hoewel dit zeker zin kan hebben, kan het ook heel nadelig zijn. Onze ogen zijn dan wel ongevoeliger voor rood licht, maar de camera is dat zeker niet. Met andere woorden, het kleinste beetje rood licht wordt perfect op de foto zichtbaar.
Ben je alleen dan is dat vaak niet zo'n probleem. Je doet de lamp uit als je de foto maakt. Ben je met meerderen, dan is het rode licht verschrikkelijk. Er is altijd wel iemand die het ondoordacht gebruikt terwijl jij de foto maakt.
Het rode licht is ontzettend moeilijk, of zelfs helemaal niet, uit de foto te verwijderen. Normaal 'wit' licht is in dat opzicht veel minder erg. Dat maak je donkerder. Maar met rood gaat dat niet, tenzij je het helemaal zwart maakt.
Rood licht kan nut hebben, maar bij fotografie is het vaak alleen maar hinderlijk. Het is beter om je ogen aan het duister te laten wennen en helemaal geen licht te gebruiken. In de Benelux is er zoveel lichtvervuiling dat het toch nooit donker wordt.
Gebruik ook niet het LCD-scherm of de EVF, tenzij je een speciale nachtstand op de camera hebt. Want dan is je nachtzicht toch kwijt. Dat rode lampje heeft dan helemaal geen nut meer.
Wil je dan toch licht, gebruik dan liever een heel lichtzwak zaklampje met normaal licht. Komt dat onbedoeld in de foto? Dan is dat nog te corrigeren in de nabewerking.
Over de auteur
Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.
