In 2020 won CameraNU.nl ook, toen in de categorie Elektronica & Telecom. Voor de verkiezing van dit jaar is deze categorie opgesplitst in Eletronica, Telecom en Camera's. CameraNU.nl won dus de laatstgenoemde categorie van deze prijs in e-commerce.



De Stichting Shopping Awards (voormalig Thuiswinkel Awards) reikt elk jaar awards uit aan de beste (web)winkelbedrijven van Nederland. De stichting is in 2001 opgericht en heeft als doelstelling het organiseren ťn financieren van onafhankelijke award-verkiezingen voor de branche.



Tijdens de 20e editie van de Shopping Awards zijn in 40 verschillende productcategorieŽn prijzen uitgereikt. De winnaars zijn bepaald op basis van publieksstemmen en vakexperts.



Publieksstemmen gelden voor 50 procent van de uiteindelijke beoordeling. De andere helft wordt bepaald door vakexperts met minimaal 3 jaar e-commerce ervaring.



