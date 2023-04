De winnaars van de Sony World Photography Awards 2023 zijn bekend

Een foto uit de winnende serie van Hai Wang uit China voor de categorie Youth Photographer of the Year.

Architectuur: Mark Benham uit het Verenigd Koninkrijk.



Lifestyle: Azim Khan Ronnie uit Bangladesh.



Object: Mieke Douglas uit Nederland.



Reizen: Max Vere-Hodge uit het Verenigd Koninkrijk.



Beweging: Zhenhuan Zhou uit China.



Portretten: Sukhy Hullait uit het Verenigd Koninkrijk.



Landschap: Giorgos Rousopoulos uit Griekenland.



Natuur en wildlife: Dinorah Graue Obscura uit Mexico.



Straatfotografie: Andreas Mikonauschke uit Duitsland.



De winnaars uit China die niet in de gelegenheid waren of geen toestemming kregen om naar Londen af te reizen hadden elk een video boodschap die tijdens de ceremonie werd getoond.Voor de Open Categorie waren er ook tien winnaars, waarvan ťťn Nederlandse fotografe.Er is nog een tweede Nederlandse fotografe die in de lijst te vinden is. Dit is Marjolein Martinot die derde plaats in de Professional categorie Portfolio kreeg. Uit BelgiŽ haalde Servaas Van Belle de tweede plaats in Professional voor Architectuur en design.Het zal opvallen dat er geen winnaar voor de categorie Creatief te vinden is. De aangekondigde winnaar was de Duitser Boris Eldagsen voor zijn foto The Electrician. Na het gala diner kwam hij onverwacht op het podium om te verkondigen dat hij zijn prijs moest weigeren. Hij had namelijk een AI gegenereerd beeld ingestuurd.