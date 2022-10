Ga jij de zonsverduistering op 25 oktober 2022 fotograferen?

Een gedeeltelijke eclips, op 10 juni 2021. Wees voorzichtig als je dit fotografeert, en zorg dat je ogen en apparatuur goed beschermd is tegen het felle licht.

Wat je ook doet, ga nooit met een verrekijker of flinke teleobjectief naar de zon kijken. Dit doe je ťťn keer en daarna nooit meer aangezien je dan waarschijnlijk blind bent.Voor meer informatie kun je het beste even op de site van hemel.waarnemen.nl kijken Wil je deze gebeurtenis toch fotograferen, dan is dit mogelijk met een voldoende sterk grijsfilter. Een 10 stops filters is absoluut niet voldoende.Twee tien stops filters is wel mogelijk, of kies voor een speciaal 20 stops grijsverloopfilter. Ik heb het speciale Haida One Million X Edition filter al eerder voor dit soort fotografie genoemd en gereviewed