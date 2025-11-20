Photofacts Academy

Joel Meyerowitz krijgt Outstanding Contribution to Photography 2026 award

donderdag 20 november 2025, 16:08 door | 45x gelezen | 0 reacties

Elk jaar wordt bij Sony World Photography Award een fotograaf geëerd voor zijn of haar bijdrage aan de fotografie. Voor 2026 valt deze eer aan Joel Meyerowitz. Tijdens de SWPA2026 zal er een expositie van zijn werk in het Somerset House in London zijn.

Sony World Photography Awards heeft bekend gemaakt dat de fotograaf Joel Meyerowitz geëerd wordt voor zijn werk. Dit zal plaatsvinden tijdens het SWPA 2026 event op 16 april 2026 in London. Hij krijgt daarvoor de Outstanding Contribution to Photography 2026 award.

JoelMeyerowitz


Meyerowitz krijgt de award vanwege zijn diverse en enorme hoeveelheid werk. Het heeft een grote invloed op het visuele aspect van de fotografie gehad. Zijn werk laat laat het fascinerende leven om hem heen zien.

JoelMeyerowitzNewYorkCity1975

© Joel Meyerowitz, New York City, 1975

'I am honoured to be selected as this year's Outstanding Contribution to Photography recipient,' is de reactie van Joel Meyerowitz.

'The photographs I have made over the years show the world as I see it, and the moments of beauty, humour and fun that can be found everywhere, if we take the opportunity to look. I hope this exhibition will encourage visitors to look again at their surroundings and engage with all of the life that unfolds around them.'

JoelMeyerowitzDarrellProvincetownMassachusetts1983

© Joel Meyerowitz, Darrell, Provincetown, Massachusetts, 1983

Het werk van Joel Meyerowitz zal tentoongesteld worden tijdens de jaarlijkse expositie tijdens de Sony World Photography Awards in het Somerset House in London. Dit zal tussen 17 april en 4 mei 2026 plaatsvinden.

Meer informatie en de officiële aankondiging kan via deze link gevonden worden.

Nando Harmsen

Over de auteur

Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.

0 reacties

    Er zijn nog geen reacties op dit artikel.
    Deel als eerste jouw mening over dit onderwerp!

Deel jouw mening

Bekijk ons reactiebeleid.

