Restauratieprogramma een succes: Ed is gered!

Dit wapenfeit zal het museum vieren met de tentoonstelling Lust for Life | Ed van der Elsken in kleur, die op 24 mei 2019 opent in het Nederlands Fotomuseum. Lust for Life wordt de eerste grote overzichtstentoonstelling ooit van zijn kleurenwerk en laat zien hoe Ed van der Elsken naar de wereld kijkt en zijn onderwerp verleidt.





Grootste fotorestauratieproject ooit

Twee jaar geleden luidde het museum de noodklok: de schimmel op de ruim 42.000 kleurendia's van Ed van der Elsken moest zo snel mogelijk worden verwijderd, anders zou zijn kleurenwerk voorgoed verloren gaan.De dia's waren namelijk door de vochtigheid in Van der Elskens woonhuis aangetast door schimmel. Als schimmel de kans krijgt om te groeien, tast het langzaam de dia aan en verdwijnt het beeld.De restaurator bij het Nederlands Fotomuseum, Katrin Pietsch, heeft een speciale methode ontwikkeld waarmee de dia's niet stuk voor stuk maar per vel zijn gereinigd. Dit leverde een enorme tijdswinst op. Lénia Oliveira Fernandes, assistent restaurator, is 'slechts' twee jaar bezig geweest met de restauratie.Per dag maakte zij 150 tot 200 dia's schoon. Tijdens het schoonmaken kreeg zij een nog beter beeld van de fotograaf. “Natuurlijk wist ik dat hij in de jaren '50 al experimenteerde met kleurenfotografie, maar dat hij voor zijn project Bagara (1956-1958) al zoveel in kleur werkte was mij onbekend.Heel bijzonder om deze dia's te ontdekken” vertelt Fernandes. Alle dia's zijn gerestaureerd en gedigitaliseerd. De komende periode zal alle aandacht uitgaan naar de registratie, zodat zijn archief beter toegankelijk wordt. “Ed van der Elsken hield er een eigenzinnig archiefstructuur op na, deze is niet chronologisch maar eerder thematisch.