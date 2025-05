Analoog fotograferen op groot formaat

Om het beeld op het matglas te kunnen zien is een doek nodig. Onder het doek kijk je met een loep op het matglas voor de controle van de scherpte.

Ontdek de Geschiedenis van de Fotografie

Het stopt niet met het maken van een foto. Het werk gaat op een later tijdstip door. Aan de hand van de unieke belichting wordt er met de aantekeningen van de instellingen een uitgekiend ontwikkelproces gekozen. Dat is uniek per foto.Hier ligt dan ook het grote verschil met fotografie op filmrolletjes, of dat nu kleinbeeld is of 120 film. Daarmee wordt één enkele ontwikkeling voor al die foto's op het rolletje uitgevoerd. Voor de negatiefplaten uit de technische camera is dit uniek per foto.Op die manier is het hele proces van compositie tot belichting, van ontwikkeling tot afdruk, perfect afgestemd per foto. Dit heeft een goed idee gegeven hoe iemand als Ansel Adams gewerkt heeft. Hoe alles van belichting en een zone-systeem gebruikt werd.Het was leerzaam om Patrick aan het werk te zien. De resultaten zullen nog even op zich moeten wachten, aangezien daar de nodige tijd in gaat zitten. In de tussentijd adviseer ik om eens een kijkje op zijn eigen website te nemen.Benieuwd naar hoe fotografie ontstaan is? In de cursus Geschiedenis van de Fotografie laat expert Tom Meerman je alles weten over hoe fotografie ontstaan is.De geschiedenis geeft voorbeelden om te gebruiken in het heden. Ontdek wat er al is gedaan en waar jij je eigen draai aan kan geven.