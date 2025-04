Mijn gevecht met analoge fotografie

In mijn kantoor staat een onaangeroerde fles Rodinal naast een Canon AE-1. Het rolletje onontwikkeld en er begint stof te ontstaan op de camera. De sluiter, en het sluitergeluid, deden me besluiten om die camera te kopen.



Waarom precies? Omdat het geluid van de iPhone camera is gebaseerd op deze toentertijd populaire camera. Geen andere reden. Zo'n nerd ben ik.



Daarvoor had ik de Pentax ME geprobeerd. Ook zo'n lekkere camera. Ik schoot voorzichtig, want ik wist dat analoog iets vertraging heeft en de mensen op straat bleven als vanouds onderweg. Soms lukte een foto, soms vergat ik het rolletje te laten ontwikkelen.



Met mijn goede vriend Lawrence Mooij ontwikkelde ik een rolletje in een Labbox ontwikkelbak. Een mindful proces, maar ik merk dat ik na mijn bezoek aan zijn studio die dag de rust niet meer heb gevonden om zelf te ontwikkelen. Natuurlijk heb ik wel alle spullen in huis. Het is als sportschoenen kopen voor je hardloopsessie die nooit gaat komen.





Het blijft knagen

Ik loop honderden, misschien duizenden kilometers per jaar met mijn digitale camera. En maak evenzoveel foto's, die ik bewerk en plaats op Instagram, in een boek of magazine, maar ik vind de rust niet voor analoog.Ik ben wel gek op die camera's, alhoewel een hele dag sjouwen met een zware, analoge camera ook niet mijn hobby is. Mijn camera is de Fujifilm X100VI. Voor nu. Klein en licht.Ik keep op YouTube een video van KingJvpes . Aanrader als je van analoog houdt.