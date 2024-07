Het plezier van fotograferen met een filmrolletje

Zelf heb ik toevallig recent ook weer een rolletje in mijn Nikon FE analoge camera gedaan. Die heb ik echter nog niet vol weten te schieten, dus ik heb nog geen resultaten. Opeens voelt een afdruk wel echt anders dan bij digitaal.



Wat is jouw ervaring met analoge fotografie?

