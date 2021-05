Foto's verbeteren door slimme algoritmes erop los te laten noemen we computational photography.



Traditionele merken, zoals Canon en Nikon, lijken vooralsnog behoorlijk achter te blijven op dit gebied. Zij laten het verbeteren voorlopig nog over aan software op je computer, zoals Photoshop of Luminar.



Langzamerhand lijken smartphones zo echter het gat wel te gaan dichten. Ik ben benieuwd hoelang het nog duurt voordat de meeste fotografen genoegen nemen met de mogelijkheden van smartphones boven fototoestellen.



Via: John Nack



