Het nadeel van een camera met veel pixels

Hoeveel pixels moet je camera hebben? Is 20 megapixels of 24 megapixels voldoende? Of kan je beter 45 megapixels of meer hebben? Uiteindelijk is meer niet per se beter. Soms is het zelfs nadelig.



De megapixel race is voor een groot deel voorbij. Er was een tijd dat het meer en meer moest zijn. Twaalf megapixels was beter dan acht. Daarna moest het twintig worden, dertig, enzovoort. Maar het is niet helemaal voorbij. Als een nieuwe camera niet meer pixels dan zijn voorganger heeft, is men teleurgesteld.