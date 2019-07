Deze portretten zijn gemaakt met een gewone flatbed-scanner

Demithan sprong in 2009 in de wereld van de scanografie en heeft de stukken in het afgelopen decennium gemaakt.



Voor elk portret gebruikt Demithan een normale A4-flatbedscanner en scant het lichaam van haar onderwerpen over tientallen scans (soms tot 100). Vervolgens neemt ze die scans en hecht ze samen in Photoshop om haar resulterende portretten te maken.