Nando Harmsen

Een skin wrap of een armour voor je camera

zaterdag 27 december 2025, 17:34

De camera die je koopt is bijna altijd zwart. Of je krijgt (deels) een zilverkleur. Soms heb je een aantal modieuze kleuren ter beschikking. Je kan ook kiezen voor een skin wrap of armour. Wat vind jij daarvan?

Vroeger bestond een camera uit zilverkleurig metaal, met een vilt of rubberen jasje voor de grip. Later kwamen de volledig zwarte camera's. Ik kan slechts raden naar de reden, maar wellicht dat het onopvallende aspect een rol speelde.

Nu zijn sommige camera's niet alleen functioneel, maar ook modieus. Of je loopt rond met het opvallende rode Leica rondje, of je kiest voor een camera met een modieuze kleur. Indien deze verkrijgbaar zijn.

Nikon kleuren

De Nikon Zfc is verkrijgbaar in modieuze kleuren. Welke kleur zou jij kiezen?

Niet alle camera's hebben kleuren. De meeste zijn gewoon zwart, met zo nu en dan een (deels) zilverkleurig model. Wil je dan toch een kleurtje, of zelfs een patroon? Dan kan je kiezen voor een skin wrap.

Een skin wrap is een jasje voor je camera. Meestal van een soort krimpfolie dat met een föhn strak om de camera komt te zitten. Daarmee wordt de camera onopvallend, of juist heel erg opvallend. De camera wordt een mode-object.

Pro skins com

Proskins.com is een van de leveranciers van skin wraps.

Soms ziet het er wel mooi uit. Ten minste, als de skin naar je smaak is. Het verandert de camera van een saai zwart (of half zilver) doosje in een kleurrijk of stijlvol dingetje. Het heeft echter zelden een ander doel behalve cosmetisch.

Er wordt wel gezegd dat eem skin wrap helpt om de camera te beschermen tegen krassen. Ik betwijfel dat, maar ik heb dan ook geen ervaring met skins. Wat wel helpt, of kan helpen, is een camera armour.

Nikon armour

Een harnas voor je camera. Als je ruw omgaat met je camera helpt het waarschijnlijk wel.

Een camera armour is een dik rubberen jasje wat om de camera gaat. Dat zorgt ervoor dat als de camera ergens tegenaan botst, alles binnen redelijke grenzen beschermt wordt. Het maakt de camera wel 'lomp' van uiterlijk.

Persoonlijk vind ik een camera armour overdreven. Het is net zo iets als je auto in bubbeltjes-plastic verpakken zodat er geen krasje op komt. Een skin wrap kan daarentegen wel leuk zijn, mits je wil opvallen met je camera.

Zelf ga ik geen van beiden gebruiken, maar misschien vind jij het wel interessant. Kies je dan voor een camera armour of voor een skin wrap, en waarom? Of is het onzin? Laat het weten in een reactie.

Nando Harmsen

Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.

