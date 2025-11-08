Winactie! Win 17.000+ euro aan prijzen + 70 euro korting + gratis de Photoshopbijbel! Word nu lid!
Elja Trum

Fotograaf bouwt 3,2 gigapixel camera

zaterdag 8 november 2025, 14:28

De Duitse fotograaf Yannick Richter heeft zelf een middenformaatcamera gebouwd die foto's kan maken met een resolutie van 3,2 gigapixel (80.000 bij 40.000 pixels). De camera is gebouwd met bestaande onderdelen en gebruikt een CCD sensor uit een scanner om het beeld vast te leggen.


Yannick maakt zijn foto's door de scanner-sensor over het beeldvlak te bewegen. Dus lijn voor lijn. Het maken van een volledige resolutie foto duurt zo ongeveer een half uur.

Praktisch gebruik is dus beperkt, maar het is een indrukwekkend project. Yannick heeft niet alleen de hardware samengesteld, maar ook de software voor zijn camera geschreven.

Elja Trum

Over de auteur

Elja Trum is oprichter van Photofacts en online fotografiecursussite Photofacts Academy. Hij schrijft sinds 2006 over fotografie. Elja is ook auteur van boeken over compositie, zwart-witfotografie, flitsfotografie en portretfotografie.

